Três confrontos fecham quarta rodada do Brasileirão nesta quinta

Três jogos encerram a quarta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (20). O primeiro confronto será entre Sport e Santos, na Ilha do Retiro, a partir das 19h15 (horário de Brasília). O São Paulo recebe o Bahia, no Morumbi, às 20h. No mesmo horário, Ceará e Vasco se enfrentam no Castelão.

O jogo no Recife coloca frente a frente duas equipes com campanhas muito parecidas até aqui no Brasileirão. Sport e Santos possuem quatro pontos na classificação, os dois com uma vitória, um empate e uma derrota. Depois de duas partidas fora de casa, o Leão quer aproveitar o confronto na Ilha do Retiro para voltar a vencer e criar gordura na competição. Por outro lado, mesmo em crise financeira, o Santos mostrou poder de reação na última rodada ao derrotar o Athletico-PR por 3 a 1. O técnico Cuca tem dois grandes desfalques: o goleiro Vladimir e o zagueiro Lucas Veríssimo ficam de fora devido a lesões.

No Morumbi, os tricolores se enfrentam em situações bem distintas. Após perder para o Vasco na rodada anterior, o São Paulo vive momentos de tensão com a torcida. A performance da equipe abaixo do esperado pressiona o técnico Fernando Diniz, que não deve fazer mudanças em relação ao time que entrou em campo contra o cruzmaltino. Com duas vitórias em dois jogos, o Bahia vai disputar a primeira fora de casa e quer aproveitar o momento ruim do adversário para continuar com os 100% de aproveitamento.

Quem também só sabe o que é vencer até aqui no Brasileirão é o Vasco. O Gigante da Colina jogou duas vezes e somou seis pontos. Assim como o Bahia, o cruzmaltino vai fazer o primeiro embate longe de seus domínios, contra o Ceará, no Castelão. O técnico Ramon ainda não terá Pikachu na lateral e Vinícius no ataque. Na direita, Cayo Tenório deve seguir. Na frente, Gabriel Pec, Guilherme Parede e Bruno Gomes disputam vaga. Com um empate e duas derrotas, o Vozão precisa da vitória nesta quinta-feira e voltar a apresentar o futebol que o levou ao título da Copa do Nordeste. O grande destaque da equipe é o atacante Cléber, que já marcou dois gols na competição.

