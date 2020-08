‘Um Maluco No Pedaço’ ganhará reunião especial de 30 anos

A gravação deve acontecer no dia 10 de setembro, exatamente 30 anos após a estreia do programa na NBC, nos Estados Unidos

“Um Maluco No Pedaço” vai ganhar uma reunião de 30 anos da série. De acordo com o Deadline, o especial, que ainda não tem roteiro, contará com a presença de Will Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e Alfonso Ribeiro e do DJ Jazzy Jeff.

A gravação deve acontecer no dia 10 de setembro, exatamente 30 anos após a estreia do programa na NBC, nos Estados Unidos.

Já o lançamento está previsto para o final de novembro, na plataforma de vídeos sob demanda HBO Max dos EUA.

O elenco retornará para uma noite de música, dança e convidados surpresas. Marcus Raboy será o diretor do especial.

A série foi exibida entre 1990 e 1996 nos EUA e chegou ao Brasil no início dos anos 2000 tornando-se um grande sucesso da televisão.

