Valesca Popozuda rebate críticas sobre ter engordado: ‘feliz assim’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Valesca Popozuda, 41, rebateu críticas que vem sofrendo por conta de sua aparência. “Eu vi algumas pessoas falando ‘nossa ela engordou’… Sim eu engordei! Eu estou fazendo quarentena, não estou mais fissurada em aparecer sarada para ninguém me desejar ou as capas de revistas me chamarem. Quero estar bem comigo mesma, quero estar feliz e eu estou feliz assim”, escreveu em seu Twitter na tarde deste domingo (2).

A cantora continuou o desabafo dizendo que não pretende se esforçar para agradar ninguém e que só perderá peso assim que voltar a se apresentar. “Quando puder voltar a fazer show, vou dar uma emagrecida para poder ter fôlego no palco, os figurinos entrarem, mas eu também não vou mais me contar a ter um corpo sarado, porque os homens acham que fico melhor assim. Sorry. Sou feliz e de bem comigo mesma”, finalizou a funkeira, que foi apoiada e elogiada por seus fãs.

Em outubro, Valesca comemorou mais um ano de vida no Rock in Rio, sem crise de idade, na companhia do filho, Pablo, 20, e de amigos. “Fazer aniversário não muda nada em mim. É como se eu estivesse com vinte anos. Sou muito bem resolvida. A idade está na mente. Me amo até mais do que aos vinte anos, na verdade. Sou mais madura”, afirmou à época.

Em outra ocasião, aproveitando as comparações apontando as semelhanças entre ela e a triz Lisa Kudrow, 57, a cantora resolveu entrar na brincadeira e aproveitou para promover sua música, “Furduncinho”. Ela publicou um vídeo em seu Instagam com uma cena de Phoebe, no seriado “Friends”, dançando, e incluiu sua nova canção para acompanhar as imagens. “Eu, desde a época de ‘Friends’ sendo a dona do canil”, brincou na legenda.

