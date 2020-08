Vanda Milani diz que certificação de área livre de aftosa é um marco histórico

“É um marco histórico para a pecuária do Acre, vai trazer inúmeros benefícios para esse setor"

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) comemorou no início da noite desta terça-feira (11) o reconhecimento do Acre como área livre de febre aftosa sem vacinação concedido pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“É um marco histórico para a pecuária do Acre, vai trazer inúmeros benefícios para esse setor que é fundamental para a nossa economia e a geração de emprego e renda”, disse a deputada.

PUBLICIDADE

Vanda lembrou ainda que a partir do avanço sanitário o estado passa a concorrer de forma mais igualitária no mercado nacional e internacional, principalmente, na principal fronteira de exportação entre Brasil e Peru.

Ao comemorar o avanço sanitário a deputada lembrou de todos os esforços e ações realizadas pelo governo do Acre em parceria com o Ministério da Agricultura, técnicos do IDAF e demais entidades parcerias.

“Os pecuaristas assumem um papel importante daqui pra frente. Todos estão de parabéns, todas as instituições envolvidas nesse processo. A conquista é do povo do Acre” acrescentou a parlamentar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários