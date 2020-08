Vanda Milani reitera que Solidariedade seguirá Gladson nas Eleições majoritárias na capital

Ao que tudo indica, partido da base aliada do governo vai subir no palanque de Socorro Neri

A deputada federal Vanda Milani afirmou que seu partido, o Solidariedade, seguirá o governador Gladson Cameli nas eleições majoritárias em Rio Branco.

Isso significa que a legenda deverá subir no palanque da atual prefeita Socorro Neri, do PSB, que tem o apoio declarado do chefe do Executivo estadual.

“Não temos porque não acompanhá-lo. Somos aliados e além disso acredito na pessoa do governador, confio nele. Sempre fomos parceiros”, disse a parlamentar.

O Solidariedade chegou a lançar pré-candidatura própria à prefeitura da capital, com Luziel Carvalho à frente da chapa. Porém, retirou o nome do advogado da disputa após desentendimentos e resolveu seguir o governador por uma questão de fidelidade.

“Até o momento estaremos com Cameli onde quer que ele vá”, finalizou Milani.

