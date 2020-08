Veja quais são os bairros de Rio Branco mais afetados pelo coronavírus

O Boletim Epidemiológico da Covid-19 em Rio Branco, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira, 10, mostra que foram registradas 10 novas mortes pela doença causada pelo novo coronavírus, na última semana.

Através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Departamento de Vigilância Epidemiológica, semanalmente é realizado o mapeamento da situação da pandemia na capital, que registra 9.516 casos confirmados de Covid-19, até 09 de agosto.

Os números registram também o total de 23.327 casos notificados, sendo 13.739 negativados e 71 em análise. A taxa de letalidade está em 3,8% e o número de óbitos soma 364, 10 a mais que o divulgado no Boletim anterior.

O Boletim Epidemiológico informa ainda os bairros onde existem as maiores incidências de casos confirmados de Covid-19, sendo o bairro Bosque, com 312 casos e 16 óbitos, o que aparece em primeiro lugar seguido pelo Belo Jardim, com 307 casos e 10 mortes, e Floresta com 254 casos e 05 mortes.

As notificações e atendimentos acontecem, na maioria, na UPA do 2º Distrito, que era unidade de referência para tratamento da Covid-19 até a última quarta-feira, 5, em Rio Branco, mas as unidades básicas de saúde do Município aparecem como segunda alternativa para as pessoas que apresentam sintomas da doença e precisam de auxílio médico.

O levantamento mostra ainda os casos por sexo e faixa etária. As mulheres foram mais acometidas, representando 52% (4.984) e os homens 48% (4.532) das infecções. Dentre os casos confirmados, 1.932 (20%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 527 (6%) na faixa etária de 70 anos e mais e a maior incidência é na faixa etária de 20 a 49, com 6.676 (70%) casos. Na faixa etária de 10 a 19 anos 283 (3%) casos e 98 (1%) casos na faixa etária de até 10 anos.

O Disk Saúde 3227-3165, do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), continua permanentemente disponível pela Prefeitura de Rio Branco, para esclarecimento de dúvidas e informações.

