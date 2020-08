Veja quantos casos de coronavírus, pessoas curadas e mortes têm no seu município

Os municípios de Assis Brasil e Brasileia apresentam as maiores incidências do Estado

O Acre registrou neste sábado (22) mais de 300 novos casos de coronavírus na maioria dos municípios, nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim geral da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

A incidência da covid-19 no Acre é de 2.706,5 casos por 100.000 habitantes, os municípios de Assis Brasil e

Brasileia apresentam as maiores incidências do Estado com 6.350,3 e 4.106,1/100.000 habitantes, respectivamente.

Confira a situação epidemiológica de cada município:

