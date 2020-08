Veja quem são as últimas vítimas fatais do coronavírus no Acre

Veja quem são as últimas duas vítimas fatais do coronavírus registradas nas últimas 24 horas, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Mais 54 novos casos de contaminação em todo o estado foram notificados neste domingo (23).

O Acre, até o momento, registra 57.960 notificações de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 34.194 casos foram descartados. Ainda, 47 testes RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 18.848 pessoas já receberam alta médica da doença.

Mais 2 mortes foram registradas, 1 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, sendo 1 de Mâncio Lima e 1 de Tarauacá, com idades entre 40 e 18 anos, fazendo com que o total de óbitos suba de 598 para 600 em todo o estado.

Óbito do sexo masculino:

W. S. A., de 18 anos. Morador de Tarauacá, deu entrada no dia 13 de agosto, no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito neste domingo, 23.

Óbito do sexo feminino:

T. P. S., de 40 anos. Moradora de Mâncio Limo, deu entrada no dia 28 de julho, no Hospital Regional do Juruá e veio a falecer neste sábado, 22.

