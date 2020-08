Veja quem são as vítimas fatais do coronavírus divulgadas pela Sesacre neste sábado

Com as três mortes contabilizadas, total de óbitos sobe de 556 para 559 em todo o estado

A Secretaria de Estado de Comunicação (Sesacre), comunicou neste sábado (8), mais três morte por coronavírus, sendo 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 61 e 68 anos, sendo 2 de Rio Branco e 1 de Porto Acre, fazendo com que o total de óbitos suba de 556 para 559 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

F. N. N., de 68 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 20 de julho, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 6 de agosto.

C. A. C., de 64 anos. Morador de Porto Acre, deu entrada nesta sexta-feira, 7 de agosto, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a falecer no mesmo dia.

Óbito do sexo feminino:

M. F. M. G., de 61 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 3 de agosto, no Into-AC, falecendo nesta sexta-feira, dia 7.

