Vídeo mostra corpo de Michael Jackson se movendo

Michael Jackson esta vivo? Teorias e provas.

Grave bem este nome “Michael Joseph Jackson”, ele foi um cantor, compositor, dançarino e ao longo de sua carreira foi apelidado de o rei do pop. Ele se tornou uma das figuras culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas do mundo. Mas com toda essa mídia que ele ganhava veio também muitas polêmicas envolvendo o nome do cantor, e após seu falecimento inúmeras teorias e provas apareceram deixando uma dúvida, sera que ele esta vivo?

DIA DO OCORRIDO

Michael era o sétimo de 9 filhos, ele e seus irmãos faziam parte de um grupo chamado Jackson Five, o grupo emplacou diversas musicas mas Michael decidiu seguir carreira solo, se tornando então uma estrela do pop, suas musicas estavam sempre no topo, seus shows sempre lotados e seus fãs tentando fazer de tudo para tirar uma foto com o ídolo. Michael já havia feito diversas turnês pelo mundo e estava se preparando para realizar mais uma, seria a sua turnê de despedida os ingressos dos shows foram vendidos em tempo recorde. O rei do pop realizou diversos ensaios, mas não chegou a pisar no palco.

Isso porque no dia 25 de junho de 2009 uma noticia parou o mundo, o rei do pop Michael Jackson havia sofrido uma parada cardíaca após ingerir alguns remédios. No decorrer da semana em que isso aconteceu foram tantas informações contraditórias sendo reveladas que muitas pessoas acabaram não engolindo essa história.

As primeiras teorias de que poderia ter sido tudo forjado foi com o desaparecimento das gravações das câmeras de segurança que tinha na casa do cantor. O sistema de segurança funcionava 24 horas por dia, mas nesse dia em questão o departamento de policia de Los Angeles só conseguiu copiar 4 minutos do material, no vídeo obtido apenas mostra Michael chegando a casa por volta da meia noite meia. O restante das imagens simplesmente desapareceu do nada.

AMBULÂNCIA

O médico (CONRADY MURRAY) do cantor que mais tarde foi acusado de ser culpado pela morte dele foi quem estava no quarto no momento exato, segundo informações demoraram em chamar a ambulância, e que o médico antes de ligar para o hospital ligou para um assistente pessoal do cantor. Então finalmente uma ambulância foi chamada má oque muitas pessoas achou estranho foi que ela chegou a casa do rei do pop em silêncio, normalmente quando é um acidente grave com riscos eles ligam as sirenes para que as pessoas abram caminho. Outro detalhe que chamou a atenção foram os vidros fumês. A ambulância tinha vidros escuros más isso ainda pode ficar mais misterioso, pois na época uma foto começou a ser divulgada onde aparentemente mostra que o fotografo estava do lado de fora do veículo, mostrando o cantor dentro da ambulância recebendo os primeiros socorros. Más como essa foto foi tirada do lado de fora do veículo se ele estava com vidros escuros e outra porque essa ambulância tinha vidros escuros?

FUNERAL

Após o falecimento do cantor seu corpo ficou sumido por cerca de 30 dias praticamente ninguém sabia o paradeiro, simplesmente sumiu após o óbito, mas alguns sites e jornais relataram que o mesmo estava escondido em uma cripta do dono da gravadora que levou o Jackson Five ao sucesso. Más também relataram que ate membros da família que visitaram o local não encontraram nada com o nome do cantor. Outra suposta prova de que o rei do pop estava vivo foi registrado por uma equipe de tv, tudo era transmitido ao vivo mas no momento não havia sido notado e após alguns pessoas assistir novamente, afirmaram que o corpo de Michael que estava em uma maca dentro do helicóptero se mexeu enquanto era transportado. E você, acha que o corpo realmente se mexeu?

ÓBITO

Já vimos diversos vídeos de pessoas que afirmam com todas as letras que viram e filmaram o cantor dando uma voltinha por diversos lugares do mundo. O que fez essas teorias ganharem força é o jeito que a pessoa que aparece no vídeo passa a agir quando percebe que esta sendo filmada. Essas reações nos deixam com a pulga atrás da orelha, más com certeza uma das provas que fez aumentar ainda mais as teorias de que Michael esteja vivo envolve seu atestado de óbito. Lembra que no inicio do vídeo pedi que prestasse atenção no nome completo de Michael Jackson? Segundo relatos nenhum medico queria assinar o atestado levou um tempo até isso acontecer, quando isso aconteceu ninguém percebeu e só após algum tempo que foi notado que o nome que constava no atestado não correspondia com o verdadeiro nome do cantor. Por que será que colocaram o nome errado do cantor em seu atestado de óbito? Muito estranho você não acha?

FAMILIARES E AMIGOS

O funeral do rei do pop foi recheado de mistério a família decidiu manter o caixão fechado nem mesmo a sua mãe pode se despedir do cantor, isso tudo seguido com diversas homenagens, mas o que acharam mais estranhos foi que diversos de seus amigos mais próximos não foram e seus melhores amigos apenas enviaram mensagens para a família. Paparazzi também viram a mãe do astro em uma feira de um supermercado fazendo compras, e relataram que ela aparentava estar bem. Será que Michael Jackson forjou sua propria morte? Muitos acreditam que sim, pois dizem que o cantor tinha uma divida de 500 milhões de dólares. E convenhamos que ele faturasse muito dinheiro após ter falecido.

