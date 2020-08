Whindersson Nunes aparece quase nu e chama a atenção por corpo musculoso

A foto revelou as tatuagens do humorista, além de seu corpo visivelmente musculoso, resultado de recentes empenhos a seus exercícios físicos

Aqueles que seguem Whindersson Nunes nas redes sociais, já sabem de cor e salteado que ele não tem nenhum tabu com seu corpo. O youtuber surgiu quase inteiramente pelado em foto que divulgou no Instagram e fez sucesso, como sempre.

“Uma incógnita acordando com uma fenda no roupão não quer guerra com ninguém“, escreveu Whindersson na legenda da publicação que fez na tarde de quinta-feira (6). O famoso apenas cobriu as partes íntimas com um casaco e quase mostrou demais ao exibir as pernas com tal “fenda” profunda.

A foto revelou as tatuagens do humorista, além de seu corpo visivelmente musculoso, resultado de recentes empenhos a seus exercícios físicos. Em 30 minutos, ele havia ultrapassado a marca de 500 mil curtidas, além de vários famosos e internautas rendendo assunto.

O blogueiro Hugo Gloss fez um simples pedido: “Passe o treino de perna, por favor“. Elana Valenária, ex-BBB apontada como seu affair — após o fim do casamento com Luísa Sonza — veio com mensagem semelhante: “Eiii me passa o treino de quadríceps“. Bráulio Bessa fez piada: “Tirou um fino pra aparecer a cabeça da pinta“.

Seu personal trainer, que tem ajudado Whindersson Nunes com frequência, exaltou a boa forma do pupilo: “Put# que pariu, agora você assustou real. Me ajuda?“. Uma fã do youtuber também elogiou o ídolo: “Gostoso hein?! Tá mais desejado que a vacina da Covid-19“.

