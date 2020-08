Xuxa pede que público respeite seu envelhecimento e desabafa sobre morte

Xuxa Meneghel está com 57 anos de idade e desabafou sobre a velhice que está chegando. Em entrevista ao Jornal Extra, ela abriu o coração sobre várias questões relacionadas aos seus próximos anos, inclusive sobre sua futura morte.

“Acho [envelhecer] uma m… As pessoas querem ver o que existiu no passado, porém meu presente e meu futuro são esses: ficar cada vez mais sem colágeno, sem o mesmo corpo e rosto. Não quero pirar e fazer coisas das quais vou me arrepender depois“, iniciou.

PUBLICIDADE

“Até penso em algum dia fazer plástica, mas para mim, não para o povo. Muitos ídolos morreram cedo e se eternizaram lindos. Eu não bebo, não fumo, não me drogo… De overdose eu não vou morrer“, disparou a eterna Rainha dos Baixinhos.

“Se não acontecer nada anormal, vou na hora que Deus quiser, e espero que respeitem a vontade dele e a minha de não me matar para viver ‘linda’ ou jovem na memória do público“, prosseguiu, confessando ser difícil essa fase.

Quanto ao medo da morte, Xuxa confessou que não tem: “Não. Só espero estar mais preparada e com mais informações para passar a minha filha para que ela não sofra“. Com relação às suas memórias que estão sendo escritas, ela disse que nem sempre é fácil.

“Se pensar nisso o tempo todo, meu ego pode me engolir. Quando olho para o passado, vejo coisas incríveis e algumas truncadas: pessoas que me enganaram, usaram, roubaram e, às vezes, mexer nisso dói. Foram muitas. Me cobro por ter acreditado muito nos outros“, lamentou.

“E parece que não aprendo. Vivo deixando, criando monstrinhos que querem falar por mim, viver minha vida ou mesmo achar que são as pessoas mais importantes no meu trabalho“, completou, confirmando os planos do seu livro biográfico.

E quanto ao futuro com Junno Andrade, anunciou: “Tenho vontade de sair pelo mundo com uma mochila nas costas. Eu e o Ju, claro, descobrindo o que nem posso dizer, já que ainda não conheço“.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários