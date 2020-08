Youtuber tatua Romero Britto em choque após ter obra quebrada

Por que apenas compartilhar um meme nas redes sociais, como todo mundo faz, se você pode gravá-lo na pele, certo? Pois o registro de Romero Britto, espantado ao ver uma de suas obras se espatifar bem na sua frente, ultrapassou os limites do mundo virtual e virou até tatuagem.

Agora o rosto de Britto assustado estampa o abdômen do apresentador do canal do YouTube Café com Satanás.

A arte, executada pelo tatuador Victor Augusto, de Vila Velha (ES), faz até referência ao estilo colorido que tornou o brasileiro conhecido mundo afora.

“Trabalho feito no meu amigo pra eternizar este momento!”, escreveu Victor no Instagram.

O youtuber, por sua vez, elogiou o resultado final em seu próprio perfil: “Valeu, irmão, representou”.

A tatuagem dividiu a opinião dos seguidores do youtuber. “No mínimo curioso”, comentou uma internauta. “Brabo demais”, opinou outro. Um terceiro achou graça: “O melhor do Brasil é o brasileiro”.

Romero Britto virou assunto esta semana quando a empresária Madelyne, proprietária de um restaurante em Miami, reclamou do tratamento do artista plástico a seus funcionários. O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais na última semana.

Já o dono da obra destruída – avaliada em cerca de R$ 26 mil – se disse vítima da situação, ocorrida em 2017.

