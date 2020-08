Zequinha Lima diz que poderá concorrer à Prefeitura de Cruzeiro do Sul

A reportagem do ContilNet conversou na manhã desta quinta-feira (13), com o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (Progressistas), sobre o desenrolar da decisão judicial que determinou a cassação da chapa eleita em 2016, para comandar a cidade de Cruzeiro do Sul.

Entenda: Prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro tem mandato cassado; Vagner Sales fica inelegível

Lima disse que essa é uma situação nova que precisa ser melhor analisada. Segundo eles,seu nome só será posto para disputar as eleições municipais caso o recurso da defesa jurídica do prefeito Ilderlei Cordeiro dê negativo. “O Iderlei continua sendo meu candidato. Agora, se os recursos da defesa forem em vão, aí irei colocar meu nome à disposição do partido”, declarou.

O vice-prefeito assegurou que mesmo colocando seu nome para as lideranças do Progressistas, a decisão vai depender do apoio. “Vai depender do presidente Nicolau Júnior, do governador Gladson e da senadora Mailza Gomes. Se eles acharem que tenho condições de concorrer, vamos para as eleições”, explicou.

Zequinha Lima não teve seus direitos políticos cassados pela suprema corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que tornou Ilderlei Cordeiro e Vagner Sales inelegíveis por 8 anos.

Leia também: Ilderlei diz vai recorrer de decisão do TRE e defesa já prepara recursos: “Estou em paz”

Na noite de quarta, o prefeito Ilderlei afirmou que a decisão cabe recurso e os advogados estão se preparando para fazer a defesa e enviar os recursos para a instância superior, em Brasília.

