Plano de Ação de Rio Branco para Lei Aldir Blanc é assinado pelo Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo assinou na terça-feira, 01, o Plano de Ação de Rio Branco referente à Lei Aldir Blanc. A capital acreana será contemplada com R$ 3,2 milhões, que serão voltados para ações com artistas e espaços culturais.

A Prefeitura de Rio Branco abriu um cadastro cultural on-line voltado ao segmento cultural, disponível no site cultura.riobranco.ac.gov.br.

PUBLICIDADE

Ao longo do último mês, a gestão municipal realizou diversas escutas culturais, em formato virtual, em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, para dialogar com as câmaras temáticas e segmentos culturais sobre a lei emergencial.

“Nosso plano de trabalho nasceu a partir destas escutas. Nelas, ouvimos todas as sugestões de cada segmento e, a partir disso, construímos em conjunto essa proposta que agora está assinada. Nossos próximos passos serão a regulamentação e o lançamento dos editais, nos quais serão aplicados os recursos da lei”, explicou o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Sérgio de Carvalho.

A legislação ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, é uma homenagem ao compositor e escritor que morreu em maio, vítima do coronavírus e são ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia do novo coronavírus.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários