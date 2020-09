Brasil chega a 131.408 mortes por coronavírus, segundo consórcio

Desde o balanço das 20h de sábado (12) , seis estados atualizaram seus dados: BA, CE, GO, MG, MS e RR.

Às 8h, o consórcio publicou a primeira atualização do dia com 131.281 mortes e 4.316.228 casos.

No sábado (12), às 20h, o balanço indicou: 131.274 mortes, sendo 800 em 24 horas. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 721 óbitos, uma variação de -18% em relação aos dados registrados em 14 dias.