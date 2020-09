70 anos da TV: Confira 18 famosos que adotaram nomes artísticos

Paolla Oliveira, Chay Suede, Cissa Guimarães, Anitta, Gusttavo Lima, Fiuk são alguns dos que artistas foram registrados com outros nomes. Veja nossa lista

Nos 70 anos da TV no Brasil, aposto que você já assistiu a uma novela estrelada pelo Ariclenes Vênancio Martins, e também deve ser fã da Caroline Paola Oliveira da Silva e do Roobertchay Domingues da Rocha. Não conhece essas pessoas?! Pois, acredite, você as conhece muito bem. Tratam-se dos atores Lima Duarte, Paolla Oliveira e Chay Suede. Assim como eles, que adotaram nomes artísticos, outros famosos têm nomes de batismo bem diferentes.

Confira na lista!

Quando perguntado de onde veio o seu nome original, Roobertchay Domingues da Rocha, Chay explica que foi uma invenção do avô. Criativo o vovô, né mesmo?

Já Caroline Paola Oliveira Silva aboliu o Caroline – mas revela que algumas pessoas próximas ainda a chamam de Carol -, acrescentou um L a mais ao Paola, em função da numerologia, e explodiu como Paolla Oliveira.

Lima Duarte, registrado como Ariclenes Vênancio Martins, adotou o nome artístico no início da carreira por sugestão de sua mãe, Dona América. Espírita, ela o aconselhou a usar Lima Duarte por ser o espírito de luz que se apresentava a ela. Disse ao filho que o nome o faria muito feliz.

Cissa Guimarães não é Cecília, como muitos acham. A apresentadora do É de Casa chama-se Beatriz Gentil Pinheiro Guimarães.

Fiuk adotou o apelido de infância como nome artístico. O ator foi batizado como Filipe Kartalian Ayrosa Galvão.

Outra famosa que adotou o apelido como nome artístico é Malu Mader. Malu é Maria de Lourdes da Silveira Mader.

Claudia Raia também quis um nome com mais força e sonoridade. A atriz omitiu o Maria de seu nome, que na verdade é Maria Cláudia Motta Raia.

E Glória Menezes? Você sabe qual é o verdadeiro nome da mulher de Tarcísio Meira? Nilcedes Soares de Magalhães! O nome é uma junção do nome de seus pais, José Nilo e Mercedes.

Fernanda Montenegro também não nasceu Fernanda, nem tampouco seu sobrenome é Montenegro. A grande dama da dramaturgia brasileira foi registrada como Arlette Pinheiro Esteves da Silva. Ela adotou o pseudônimo Fernanda no início da carreira, e o Montenegro foi uma homenagem ao Doutor Montenegro, médico que cuidava pessoalmente de sua família.

Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, imagina quem seja? Nossa querida Laura Cardoso! A atriz que detém o recorde de mais novelas no currículo, adotou o nome Laura na década de 1950, quando ainda era radioatriz, por achar que tinha mais sonoridade.

Susana Vieira não nasceu Susana, nasceu Sônia Maria Vieira Gonçalves. A atriz pegou emprestado o nome da irmã, Susana, que também é atriz e assina Suzana Gonçalves.

Thais Cristina Soares dos Santos é o nome legítimo de Thais Fersoza. Mas de onde saiu o Fersoza? Segundo a atriz, é uma homenagem aos pais, uma união das sílabas dos sobrenomes de sua mãe (Fernandes), seu (Soares) e do pai (Santos). Para ficar mais sonoro, ela trocou o Sa por Za, ficando Fersoza.

Na música, os nomes artísticos também são superutilizados. Anitta é Larissa de Macedo Machado. O pseudônimo foi escolhido por conta da minissérie Presença de Anita, de Manoel Carlos. Nivaldo Batista Lima é o nome verdadeiro de Gusttavo Lima, assim como Zezé Di Camargo & Luciano são Mirosmar José de Camargo e Welson David de Camargo. Chitãozinho e Xororó? Tem ideia como foram registrados: José Lima Sobrinho e Durval de Lima. [Foto de capa: TV Globo]

