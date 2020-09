911: Lady Gaga leva saúde mental para as telas em novo clipe

Repleto de simbolismos entre a vida e morte, o novo clipe de Lady Gaga estreou nesta sexta (18) e levou a internet à loucura. A cantora usou o Instagram para falar sobre o enredo de ‘911’, que já conta com mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Veja abaixo:

Esse curta-metragem é muito pessoal para mim. [É sobre] minha experiência com a saúde mental e a forma como a realidade e os sonhos podem se conectar para formar heróis dentro de nós e ao nosso redor. Gostaria de agradecer ao meu diretor, Tarsem, por ter compartilhado comigo uma ideia de 25 anos, porque a minha história de vida o tocou bastante.

Gostaria de agradecer à ‘Haus of Gaga’ [Casa da Gaga, em tradução] por serem fortes por mim quando eu não era e à nossa equipe por ter feito esse curta de forma segura durante a pandemia, sem que ninguém ficasse doente. Faz anos que não me sentia tão viva em minha criatividade para ter feito o que fizemos com 911.

Obrigada, BloodPop, por ter tido fé em mim para produzir um álbum que em nada esconde a verdade. Finalmente, obrigada Little Monsters. Estou desperta agora, eu os vejo, eu os sinto. Obrigada por acreditarem em mim quando eu estava com medo.

Algo que foi um dia a minha vida real é agora um vídeo, uma história verdadeira que agora é passado, não o presente. É a poesia da dor.

Quem esperava um clipe com coreografias foi surpreendido por uma obra de arte dirigida pelo indiano Tarsem Singh e com inspiração nos filmes ‘Dublê de Anjo’ (2006), de Tarsem, ‘A Cor das Romãs’ (1968), do diretor armênio Sergei Paradjanov (1924 -1990), ‘O Topo’ (1970) e ‘A Montanha Sagrada’ (1973), ambos dirigidos, escritos e protaginizados pelo mexicano Alejandro Jodorowsky.

No vídeo, Lady Gaga sofre um acidente e é levada para um universo paralelo entre a vida e a morte enquanto os socorristas tentam trazê-la de volta à vida. É aí que as cicatrizes deixadas pela saúde mental da cantora aparecem e que logo foram decifradas pelos fãs, como na publicação em sequência [thread] de Chris Rantin.

“Ela prefere seguir a morte montada em um cavalo preto enquanto o enfermeiro tenta inúmeras vezes ressuscitá-la; a romã de Perséfone, deusa da morte, é vista logo no começo da história; a ‘Pietà’, estátua de Michelangelo (1475-1564) que tem Jesus Cristo morto nos seus braços, é interpretada por uma família negra e a paramédica segurando o espelho é inspirada na estátua ‘True’, do escultor americano Olin Levi Warner (1844-1896) que morreu em um acidente de bicicleta no Central Park, em Nova York. O mesmo acidente do clipe de Lady Gaga.” [Foto de capa: Divulgação]

