“A aliança Socorro e Eduardo é uma chapa ficha limpa”, declarou Luiz Tchê

Presidente do PDT disse que as mulheres têm a oportunidade de eleger a única candidata das eleições

Durante a convenção partidária do PDT, realizada na sede do partido nesta terça-feira (15), o deputado estadual e presidente da sigla, Luiz Tchê, disse que, de todos os partidos com chapa majoritária, Socorro Neri e Eduardo Ribeiro tem ‘mãos limpas’.

“A aliança Socorro e Eduardo é uma chapa ficha limpa. Temos vários candidatos, mas Socorro Neri é integra, tem caráter e está fazendo uma boa administração”, explicou.

O pedetista ressaltou que, na capital, as mulheres têm a oportunidade de eleger a única candidata no pleito eleitoral. “A prefeita cortou na própria carne, no caso a reforma administrativa. Vocês, mulheres, tem a oportunidade de eleger Socorro Neri”, argumentou.

