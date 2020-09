A Fazenda 12: “abuso mental a distância já não funciona mais”, diz ex de Biel

Após ser comparada com a acreana Raissa Barbosa, Duda Castro se pronunciou no Twitter

A modelo Duda Castro, ex-mulher do cantor Biel, utilizou o Twitter nesta quarta-feira (16) para rebater um comentário feito pelo músico que comparava a atitude de Raissa Barbosa, companheira dele de confinamento em ‘A Fazenda’, ao da ex.

“O abuso mental a distância já não funciona mais”, escreveu Duda, acompanhando a frase com a hashtag #notanymore (“não mais”, traduzido do inglês).

“Minha ex quase me deixou cego fazendo a mesma coisa. ‘Tacou’ água e depois ‘tacou’ o copo”, disse o cantor a participantes do reality show da RecordTV.

O abuso mental a distância já não funciona mais ❤️ #NotAnymore — DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) September 16, 2020

[Foto: Reprodução/Instagram]

