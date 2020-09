A Fazenda 12: Acompanhe os principais momentos de sexta-feira da festa ‘Arco-íris’

A festa ‘Arco-íris’ agitou ‘A Fazenda 12’ nesta sexta-feira (18). Depois dos últimos dias tensos e da primeira eliminação do programa, a noite foi marcada pela empolgação dos peões. Mariano trocou um selinho com Jakelyne Oliveira enquanto conversava com Stéfani Bays e ganhou a torcida dos colegas de confinamento pelo relacionamento com a influencer, comparada à atriz Bruna Marquezine. Em conversa com Lidi Lisboa, o cantor afirmou que nutre um sentimento de carinho pela modelo. “Não tem nada para dar certo ainda. São duas semaninhas aqui só. Calma. É só carinho. Não vou me relacionar com ninguém”, avisou o empresário.

MC MIRELLA FALA SOBRE EX-NAMORADO EM FESTA

Em meio a festa, Mirella abriu o coração e lamentou saudades do ex-namorado Dynho Alves. “Eu gosto muito do meu ex. Não sei o que eu faço. Não consigo esquecer ele. Fiquei três meses separada e não esqueci ele. Fiquei com três caras maravilhosos, que toda mulher quer, mas não bateu sintonia. Se eu ficar com alguém aqui dentro, é por carência. Não vai ter relevância”, disse para Raissa Barbosa, apontada como pivô da separação de Arthur Aguiar e Mayra Cardi.

CANTORA DIZ NÃO ESTAR PRONTA PARA NOVA RELAÇÃO

Mirella revelou também que não tem planos de ficar com Biel dentro do reality show. Segundo ela, tudo não passa de amizade por não estar pronta para um novo relacionamento. “Ele (o Biel) tem que entender que é só amizade. Eu não vou avançar em nada. Não vou ficar com ninguém aqui. Deixo isso claro para todo mundo. Eu gosto muito do Dynho. Tenho tatuagem dele. Aqui é uma prova. É um sentimento de verdade”, destacou. Raissa Barbosa entendeu a situação, mas aconselhou Mirella: “Meu conselho é: curte e depois você vê no que vai dar na sua vida. Não sabemos como está tudo lá fora”.

RAISSA FAZ AS PAZES COM BIEL DURANTE A FESTA

Na mesma noite, Raissa e Biel deixaram a briga da polêmica formação da primeira roça no passado. “Se eu pudesse mudar o voto de sete pessoas, eu ganhava esse trem. Eu ganho o bagulho. Você acha que eu tô errado em ter me defendido? Você era a pessoa com mais votos e eu a segunda. Fiquei em choque”, explicou o músico. “Quem ficou em fui eu em ter recebido oito votos. Eu não esperava isso de ninguém. Achava que estava em harmonia com a casa e tomo voto de 50%. Eu fique cega de raiva”, rebateu a modelo.

MODELO EXPLICA POR QUE JOGOU ÁGUA EM FUNKEIRA

Raissa alegou que agiu como forma de se defender por ter sentido falsidade. “Eu fiquei nervosa e olhei pra você. Não sei se é porque eu tava com raiva. Eu senti falsidade na sua cara. Quando te conheci pessoalmente, vi que você era diferente do que me falaram. Aí, quando te olhei naquela hora, voltou tudo (e joguei a água). A minha reação foi ter jogar a água. A minha vontade era jogar água nos outros. Queria me defender. Estava revoltada. Eu joguei, vi o Mateus e deixei quieto por ser mais velho”, esclareceu.

