A Fazenda 12: Biel quer Raissa Barbosa na roça mais uma vez

Logo depois da saída de Fernandinho Beat Box do programa, as estratégias recomeçaram para a próxima berlinda do jogo. Contudo, Biel quer Raissa Barbosa mais uma vez na roça. Sem saber a quantidade de votos que a peoa recebeu, ele já faz planos para botá-la mais uma vez na mira do público.

De acordo com o funkeiro, ela só não saiu da casa nesta semana, porque o último eliminado foi um jogador ‘fraco’. E saber como lidar com a modelo durante a semana é só uma questão de tempo. Para Lucas Cartolouco, ele explica:

“Vamos focar nela de novo, vamos focar os votos dela na casa. Dar um animal para ela, que ela não vai para a baia e vamos torcer para que até quinta-feira ela não traga nada de novo e o povo vai ver… Causar com a gente ela não vai, porque a gente não vai dar motivo. Acho que ela só voltou porque o Fernandinho era muito fraco”, afirmou o cantor.

No entanto, não deve ser fácil organizar mais uma maratona de votos na morena. Cartolouco foi o primeiro a discordar do peão. Para ele, seria um tiro no pé focar as energias mais uma vez na mesma pessoa.

Troca de alvo

Já que Cartolouco não comprou muito a ideia do colega, eles começaram a tratar de novas possibilidades. Biel quer Raissa na roça mais uma vez, mas pretende colocar alguém que considera um parceiro de jogo, JP Gadêlha.

Segundo os dois, o bombeiro pernambucano está muito forte na casa e, por isso, a disputa poderia ser feita entre um dos meninos e alguém que eles queiram que deixe a competição. Dessa forma o ‘time’ de Biel representaria sempre os competidores mais queridos pelo público.

Assim, eles consideraram que Rodrigo, peão da semana, indicaria JP. Em seguida, eles escolheriam alguém que iria para a berlinda, mas sairia – uma vez que o time de Biel e Cartolouco está forte.

Ademais, vale explicar que essa imagem de bons jogadores que eles criaram foi por causa do retorno de Cartolouco da roça. Ele foi o primeiro liberado por Mion para voltar à Fazenda. Por isso, acreditam que foi o mais votado pelo público. O que, como já sabemos, não aconteceu. Na verdade, Cartolouco foi o segundo mais votado, com 34% dos votos. Não foi grande coisa.

Sobre a nova estratégia, o jornalita esportivo ponderou: “A gente iria ficar muito grande se desse certo. Manter domínio do jogo (…) Ele [JP] iria ser a nossa cobaia, ele teria que entender”. [Foto de capa: Reprodução/RecordTV]

