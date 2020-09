A Fazenda 12: Mariano e Lipe Ribeiro tomam drinques com álcool em gel após bebida acabar

Somando com outras punições, peões ficarão por 48 horas sem água encanada

Os peões de A Fazenda 12 não ficaram satisfeitos com a quantidade de bebidas alcoólicas ofertada pela produção da Record na festa Shipados.

Durante a madrugada deste sábado (26), o cantor Mariano e o empresário Lipe Ribeiro procuraram formas “alternativas” para continuar bebendo. A dupla preparou drinques usando o álcool em gel disponibilizado para uso sanitário.

Enquanto outros participantes brincavam na piscina —vários pularam na água com o figurino como forma de protesto pelo fim da festa—, eles chegaram com as bebidas e ofereceram aos demais, que ficaram surpresos. Cartlouco, Jakelyne Oliveira e Lucas Maciel aceitaram provar.

Porém, a produção do programa não ficou satisfeita e anunciou que todos os peões seriam punidos pela travessura, ficando por 24 horas sem água encanada. “Os frascos de álcool em gel devem ser usados apenas para fins de higienização”, informou a fazendeira Carol Narizinho, lendo mensagem da produção.

Após acordarem, na manhã deste sábado, a punição foi aumentada porque Raissa Barbosa, Tays Reis e a própria Carol estavam conversando sem os microfones. Pela falta, todos ficarão mais 24 horas sem água encanada, totalizando 48 horas.

