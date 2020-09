A Fazenda 12: Stéfani e acreana Raissa se desentendem em festa e clima pesa

Biel tentou acalmar discussão entre as peoas, mas Stéfani não gostou da forma como foi tratada

A noite de sexta-feira (18/9) foi quente em A Fazenda, quando a produção do reality show armou a festa Arco-Íris, a segunda do programa. As participantes Stéfani Bays e Raissa Barbosa tiveram uma discussão e o clima pesou.

O desentendimento teve início quando a vice-miss bumbum conversava com Biel sobre uma briga que tiveram após a formação da roça, na última terça-feira (15/9). PUBLICIDADE Ao perceber o diálogo, Stéfani foi alertá-los de que, nas festas, a equipe técnica abaixa o volume da música toda vez que alguém bate-papo. Raissa, então, retrucou, de forma atravessada, que iria encerrar o assunto. “Nossa, grossa”, respondeu Stéfani. Biel tentou contornar a crise e pediu: “Vamos dar um abraço, estamos aqui para curtir.” A estratégia não deu certo e cada uma foi para um canto. Minutos depois, as peoas voltaram a se falar. “A gente é muito igual”, ponderou Raissa, pondo fim na treta.

