A Fazenda: acreana posou nua e hoje vende fotos e vídeos sensuais; conheça Raissa

No perfil da acreana no Instagram ainda é possível ter acesso ao conteúdo picante, onde a acreana disponibiliza mais de 300 cliques e 237 vídeos bem quentes

Siga meu instagram @douglasricher

O reality rural da Record trouxe uma integrante polêmica nesta semana. Nascida em Rio Branco, e residente em São Paulo, a acreana Raissa Barbosa, tem 29 anos e já é um dos assuntos mais comentados nos sites do Brasil.

PUBLICIDADE

O jornalista e blogueiro Hugo Gloss revelou detalhes do perfil da acreana que está participando da 12 edição do reality show ‘A Fazenda’. Gloss usou sua página no site UOL para revelar o famoso perfil de Raissa Barbosa, que integra o elenco dos famosos da TV Record.

Em seu post, Hugo Gloss comentou que a acreana Raissa Barbosa vende fotos sensuais no site Only Fans, serviço em que disponibiliza conteúdo adulto e registros eróticos para seus assinantes.

Raissa usa o serviço para assinantes adultos que pagam por conteúdo exclusivo. No perfil da acreana no Instagram ainda é possível ter acesso ao conteúdo picante, onde a acreana disponibiliza mais de 300 cliques e 237 vídeos bem quentes, contando com várias cenas de nudez.

Além disso, a acreana agitou a web quando posou nua e estampou a capa da Playboy, tanto no Brasil quanto em Portugal. Seu último ensaio ‘peladona’ foi realizado durante a pandemia, no qual a musa fez uso de máscaras.

Raissa também ficou conhecida pelo vice-Miss Bumbum de 2017, concurso de beleza que lhe rendeu o segundo lugar. E também levantou questionamento sobre a naturalidade do seu bumbum. A modelo chegou até mesmo a fazer uma radiografia e mostrar que não havia nenhuma prótese de silicone.

“Tive que fazer um raio-x do meu bumbum para poder confirmar que não houve nenhum tipo de cirurgia para o aumentar o derrière, é tudo natural. A que ponto chegamos”, escreveu ela, que divertiu seus seguidores. Dá uma olhada no registro inusitado do bumbum.

Rivalidade com Mc Mirella

Assim que chegou na casa, Raissa despertou o incômodo de MC Mirella. A cantora saiu irritada enquanto a peoa se apresentava, alegando que a modelo teria se envolvido com algum namorado seu.

“É amante do meu ex! Gente, eu não tô acreditando nessa palhaçada. Ah não, não tô acreditando”, disse ela. Logo depois, elas tiveram seu primeiro, e ácido, encontro.

É ou não acreana?

Outro fato que tem incomodado alguns internautas acreanos é o fato da peoa não mencionar o nome do estado de origem. Comparado ao peão Marcelo Bimbi, que sempre estampou sua origem e carregou e leva a bandeira do Acre pelo Brasil.

Para finalizar, só digo uma coisa: “Pode ter certeza, que vem muito babado, confusão e gritaria por aí!”. Aguardemm!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários