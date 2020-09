A Fazenda: Ex-participante, Dinei compara reality da Record com hospício

“Eu participei duas vezes daquele hospício na 4ª e na 9ª [temporadas]. Foi legal, não me arrependo”, garantiu o ex-atleta em entrevista ao UOL Esporte. “Eu falei hospício proque só vai doido lá para dentro”, disparou aos risos.

O famoso, no entanto, não descartou uma terceira participação. “Se me pagasse bem eu ia de novo, tranquilo”, afirmou ele, que protagonizou barracos com vários ex-peões, como o vice-campeão Marcos Harter, com quem começou uma amizade fora da atração.

“Conquistou outro tipo de público, as mulheres e as senhoras. Foi outro público que eu ganhei, poderam me conhecer. O que eu era lá dentro eu sou aqui fora, não muda nada”, disse Dinei, que também jogou no Guarani, Internacional, Portuguesa Santista, Cruzeiro e Santo André.

Candidato em eleições passadas, o craque anunciou que voltará ao campo da política em 2020. “Eu tenho uma bandeira que é da minha filha, ela é deficiente auditiva, e a minha filha e a minha ex-mulher falaram para eu ajudar nessa causa por eu ser uma pessoa pública. Estou pensando nisso. São cinco vereadores, mas eu sou meio bocudo, e se eu ver qualquer coisa errada eu já posso gritar por eles [deficientes auditivos]. Os outros deputados que são deficientes auditivos não têm a mesma força que eu na mídia”, considerou.

“Quando é um pedido de filha é outra coisa. Eu não queria sair na política mais, mas agora eu vou ter uma bandeira, não é mais aquela bandeira do ‘au au au’, agora é uma coisa séria”, pontuou.