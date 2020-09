A Fazenda: Jojo Todynho surta com Biel e arma o maior barraco da edição

Biel já teve embates com a musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel e a vice miss bumbum Raísa Barbosa

Eis que um dos momentos que os fãs do entretenimento de A Fazenda mais aguardavam, chegou. Sim, Jojo Todynho não quer mais saber de paz e amor dentro do reality rural e na manhã deste domingo (27), protagonizou um grande barraco no reality show de Marcos Mion.

A dona do hit Que Tiro Foi Esse perdeu a paciência com Biel após o jovem fazer corpo mole para ajudar nas atividades domésticas da casa. “Tá no SPA?”, questionou Jojo ao peão.

PUBLICIDADE

Biel por sua vez fez-se de desentendido e perguntou para a carioca por qual motivo ela estaria gritando. “Por que? O que foi? O que foi é o caralh*. Tá no circo, p*rra? O que que foi é o olho da minha b*ceta. E agora, Gabriel? Você debocha com os outros, mas comigo não. Vai tomar no seu c*”, finalizou a cantora, antes de deixar Biel falando sozinho na sala e dirigir-se ao quarto.

Com o ânimo mais calmo, o ex de Duda Castro desabou com a modelo Jakelyne Oliveira e a atriz Lidi Lisboa sobre a ocasião.

“Eu devia ter agredido [a Jojo]. Assim vazava logo dessa p*rra”, revelou.

Esta foi a primeira briga que Jojo protagonizou no programa. Por sua vez, Biel já teve embates com a musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel e a vice miss bumbum Raísa Barbosa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários