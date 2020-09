A Fazenda: Mariano sugere agredir acreana Raíssa e público lembra fala de Carla Prata

A frase foi lembrada por internautas após a formação da roça desta terça-feira (29/9). Raíssa Barbosa, mais uma vez, surtou com os votos dos peões, que a colocaram em risco de ser eliminada pelo público e jogou condicionador em Biel, Cartolouco e Juliano Ceglia. No entanto, o público se incomodou mesmo foi com os comentários do sertanejo sobre a atitude da peoa. Até então, ele vinha sendo tratado como um dos queridinhos do programa.

