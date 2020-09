A Fazenda: peão já tem emprego garantido na Record. Saiba quem é

A Fazenda mal começou e já tem peão que conseguiu emprego na Record TV. Segundo fontes da Coluna Leo Dias, o participante Juliano Ceglia está garantido na emissora com um programa só dele. Não há informações ainda sobre o tipo da atração ou horário e dia. Os detalhes devem ser acertados após a saída do peão da sede da Fazenda ou quando terminar o reality show.

Antes de ficar confinado no espaço rural, Ceglia foi funcionário da TV Globo entre 2015 e 2019. Na emissora, apresentou programas como ‘Zona de Impacto’, ‘Eu Atleta’ e o ‘É de Casa’. Além disso, fez uma participação na novela ‘Passione’, de 2010.

Juliano também já foi modelo, durante a adolescência, desfilando no Brasil e no exterior. Em seguida virou estagiário da Band, onde permaneceu por algum tempo antes de se formar em jornalismo. A primeira aparição na frente das câmeras foi em 2004, quando criou o ‘Bike Repórter’, que virou quadro no ‘Band Verão’ e, depois, programa na Rede 21.

Em ‘A Fazenda 12’, Juliano, até agora, não teve uma participação tão expressiva. Na primeira prova de prêmios, foi ele o responsável por trazer de volta Biel, que havia sido eliminado do jogo, o que acabou dando a ele um carro 0km. Ceglia foi também o voto que fechou o resultado final para que a vice-Miss Bumbum de 2017, a acreana Raíssa Barbosa, fosse para a Roça. [Foto de capa: Reprodução/RecordTV]

