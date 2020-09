A Fazenda: Stéfani tira satisfações com acreana Raissa após desentendimento

“Eu sou sempre a que sobra. Só quem sobra sou eu“, disparou Raissa na frente de outras peoas, sentindo-se rejeitada. Stéfani decidiu tirar satisfações com a vice-miss bumbum e deixou claro que é sua aliada: “Eu gosto muito de você, vou defender você até o final, quando eu puder… Dei a minha cara a tapa pra todo mundo, mostrando o lado que eu estou“.

“Só que você não precisa falar comigo desse jeito, porque machuca. Já falei para você que estou contigo até quando eu achar que você está certa, estou do seu lado. Dei as minhas costas à tiro quando eu te abracei, na sua volta da roça“, falou Stéfani, mostrando-se magoada com a atitude da amiga.

Raissa continuou choramingando: “É porque ninguém me quer“. Stéfani recriminou a fala da peoa e pediu para que entendessem o seu lado: “Você interpreta as coisas completamente o oposto do que a gente fala. Eu também sou humana, eu também tenho sentimentos, eu também sinto vontade de chorar, eu também tenho vontade de surtar, eu também tenho a paciência curta… Estou desde o primeiro dia que você entrou, do seu lado, numa roça em que as pessoas não gostavam de você… Você acha que não machuca? Eu não gosto de ingratidão, cara“.

“O que eu errei, eu vou ver lá fora, mas eu sou muito leal a quem está do meu lado. Eu não aceito que me digam que eu sou desleal, ou me tratem como desleal, porque eu sou leal. Só quero que entenda isso“, finalizou a ex-participante do De Férias Com o Ex, dando seu recado bem direto.

Confira: