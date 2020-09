A mansão milionária de Pedro Bial: De pau-brasil a sofá de R$ 120 mil; confira

O imóvel fica muito perto do Jardim Botânico com vista para o Cristo Redentor. O local é cercado de detalhes de luxo

Pedro Bial já voltou a apresentar o seu talk show na Globo, mas continua em quarentena em sua mansão no Rio de Janeiro. O imóvel fica muito perto do Jardim Botânico com vista para o Cristo Redentor. O local é cercado de detalhes de luxo, como um sofá de R$ 120 mil, e o apresentador não esconde sua satisfação em ter uma residência ao lado da natureza.

O espaço foi construído em um terreno inclinado e o projeto feito pelas arquitetas Carla Marçal, Cláudia Veloso e Monica Vertis tem cinco planos. A casa de três andares conta ainda com uma quadra, uma piscina e uma churrasqueira para reunir os amigos, algo que não vem ocorrendo durante a pandemia.

O imóvel foi apresentado para o programa Casa Brasileira, do canal GNT, em novembro de 2014 e o jornalista impressionou o público por morar tão próximo da natureza e, ao mesmo tempo, ter buscado uma decoração moderna e cheia de estilo. Há, por exemplo, um pau-brasil centenário no jardim.

“O que é o grande patrimônio desse ponto de vista é ali no fundo, o pau-brasil. Quando comprei esse terreno, ele tava moribundo, doente. Aí nós fizemos uma força-tarefa, cuidamos e deixamos super saudável. Essa árvore deve ter mais de 100 anos, porque ele é muito alto e o pau-brasil cresce devagar”, explicou o comunicador.

Ele não esconde sua paixão pela natureza e fala com orgulho em poder cuidar de todos os detalhes da natureza que há no seu jardim. “Meu mar é o Jardim Botânico. Assim como o mar muda de azuis, o Jardim Botânico muda de verdes. O objetivo dessa casa é que ela desapareça sob as plantas. Que as plantas cada vez ocupem mais espaço e que você mal perceba que tem uma casa entre elas”, acrescentou.

Na sala de estar, o sofá todo colorido é uma criação dos irmãos Campana e Bial não teve nem um pouco de dó em colocar a mão no bolso. O apresentador gastou mais de R$ 120 mil. O móvel tem uma estrutura de metal “invisível” e o estofado foi feito de pele ecológica.

Muitas janelas e poucas paredes

Para poder ficar perto da natureza, Bial fez questão de ter diversas vistas do paraíso que há em sua volta e a arquitetura da residência é cercada de muitas janelas e poucas paredes. O apresentador confessa que sente um pouco de falta delas por um motivo bem curioso.

“Às vezes eu sinto falta de paredes para pendurar quadros”, disse aos risos. “Mas aí tem os quadros naturais”, completou. As árvores e montanhas podem ser vistas por vários locais do imóvel, entretanto, o cartão postal do local é sem sombra de dúvidas o Cristo Redentor.

Cozinha

Quem acompanha Bial desde o Fantástico, sabe o quanto ele é um homem intelectual e fascinado por arte. O apresentador não esconde sua paixão por literatura, cinema, documentários, teatro e jornalismo, mas poucos sabem que é apaixonado por fazer receitas.

“Uma das prioridades foi a cozinha. Eu adoro brincar de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Nos meus dias de folga eu passo aqui, abro uma garrafa de vinho, pego os ingredientes, vou brincando, cozinhando. É uma delícia. Os amigos que vem almoçar, ficam ali na mesa, conversando, socializando, muito gostoso. Eu acho que esse foi o primeiro lugar ocupado, a cozinha”, ressaltou.

Quarto e escritório

O quarto é um local aconchegante e bem discreto. A cama de casal fica perto de uma sacada e tem cômodas com livros e abajures. O espaço ainda conta com um guarda-roupa espelhado. O chão é de madeira e a iluminação é bem intimista, com luzes laranjas.

Para poder ler sentado, há uma poltrona bem na frente da cama e uma mesinha bem pequena para apoiar livros. Ao fundo, Bial decorou com um quadro. Ainda no segundo andar, há o escritório do jornalista. O espaço é cheio de papéis, livros e um moderno computador.

Qual o valor da mansão?

Não há informações sobre o valor da mansão de Pedro Bial, entretanto, o NaTelinha apurou os preços dos imóveis próximos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As casas variam conforme o tamanho, mas é fato que ninguém conseguirá comprar um espaço sem desembolsar cerca de R$ 2 milhões.

No site Viva Real, a residência mais cara é de R$ 55 milhões. O local conta com seis quartos, sete banheiros e quatro vagas de automóveis. Contudo, é mais comum encontrar imóveis que ficam entre R$ 16 milhões e R$ 25 milhões.

Confira todos os detalhes da mansão:

