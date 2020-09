A proposta milionária do Grêmio para Cavani: valores e tempo de contrato

Cavani está sem contrato desde o fim de junho, quando terminou seu vínculo com o Paris Saint-Germain. O prazo para a definição do clube que irá defender vai até 5 de outubro

O Grêmio disfarça, mas não é mais novidade que fez contato com Edinson Cavani para tentar contratá-lo. De acordo com as informações de bastidores obtidas pelo Globoesporte.com, o tricolor ofereceu 12 milhões de euros (R$ 76 milhões) para ter o uruguaio por três anos.

Essa quantia seria paga com a ajuda de quatro parceiros do clube gaúcho, sem obrigação de retorno aos investidores. Uma multinacional chinesa, que já patrocinou o Grêmio, seria a responsável pela exploração do marketing de Cavani na equipe. PUBLICIDADE Porém, apesar de toda essa estratégia, o tricolor está pessimista quanto ao sucesso da negociação e fontes afirmam que o jogador já está acordado com um clube europeu. O Marca noticiou que o atacante foi oferecido ao Real Madrid. Cavani está sem contrato desde o fim de junho, quando terminou seu vínculo com o Paris Saint-Germain. O prazo para a definição do clube que irá defender vai até 5 de outubro, data limite para a inscrição de jogadores nas ligas europeias. Se até lá ele ainda não tiver um time no Velha Continente, o Grêmio pode voltar a tentar a transferência.

