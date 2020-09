“A ti entrego”: Luciano Camargo lança álbum gospel sem Zezé e descarta carreira solo

Há quase três décadas, o público acompanha Luciano Camargo ao lado do irmão Zezé. Mas agora os fãs vão poder conferir uma outra vertente do cantor, de 47 anos: ele se prepara para lançar o seu primeiro trabalho solo. Para a surpresa de muitos, trata-se de um álbum gospel. Com 15 faixas, “A ti entrego” nasce de um antigo sonho da mãe do cantor, Dona Helena:

— Tudo começou no ano 2000, quando estava passando as férias, em Goiás, e minha irmã Marlene me chamou para cantar um louvor com ela. Minha mãe ouviu e, quando terminamos, ela virou para mim e disse: “Filho, um dia grava um CD de louvores para sua mãe?”. Respondi: “Um dia eu gravo de presente para a senhora”. Aquela imagem ficou em minha cabeça. Sempre vinha o desejo de fazer isso, mas fui protelando. É que o tempo é de Deus, né? Ele sabia o momento certo para acontecer.

E o momento já tem data certa. Luciano escolheu 16 de outubro para lançar a primeira faixa, “Tempo”. Mesmo dia em que completa 17 anos de casado com a mulher, Flavia Fonseca. O trabalho, ele conta, não é apenas uma homenagem à família do artista.

— O mundo passa por um momento que mexe com a sensibilidade de todos. É uma época difícil, de se adaptar ao novo normal, lidar com o inimigo invisível, exercitar o otimismo e se firmar na fé, acima de tudo. É um tempo muito sensível pelo qual passa a humanidade. E a palavra de Deus nos conforta e nos une — diz Luciano, que afirma estar blindado das críticas: — Nunca me afetaram, eu não sou de ficar olhando isso. Claro que um comentário ou outro chega até a mim, mas não tem relevância em minha vida. A minha verdade está no amor a Deus. Ele sabe de todas as coisas.

Mesmo com todo o investimento no novo trabalho, Luciano garante que a parceria com o irmão Zezé permanece.

— Ele sempre soube desse meu sonho. Não teve aquele lance de conversar e falar alguma coisa. Zezé torce por mim e sabe que, antes de tudo, este projeto é de verdade e nunca vamos nos separar. Eu nasci para cantar com o meu irmão, esta é a missão — comenta o artista, que descarta a possibilidade de virar pastor: — Não tenho vontade de fazer culto, mas de cantar na igreja, sim! Quando eu estou nela e começa a parte dos louvores, é um momento de êxtase. Louvar é orar duas vezes, né? Sonho mesmo com esse dia e sei que vai chegar, com fé em Deus.

