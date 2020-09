Abertas as inscrições para a Segunda Olimpíada de Inglês 2020

Trata-se de um evento nacional, realizado em parceria com a Embaixada e dos Consulados dos EUA no Brasil

Estão abertas as inscrições para a Segunda Olimpíada de Inglês. Trata-se de um evento nacional, realizado em parceria com o Regional English Language Office (Relo), da Embaixada e dos Consulados dos EUA no Brasil, com o objetivo de estimular professores e estudantes de escolas públicas e privadas do país a praticarem o idioma.

A olímpiada é um concurso cultural que busca ensinar a língua inglesa, com tecnologias já inseridas nos cotidianos dos alunos em idade escolar, por meio da ferramenta digital Chatclass, com a qual os alunos conseguem interagir em inglês via inteligência artificial integrada ao WhatsApp. Os participantes realizam atividades de forma dinâmica, treinando a fala, escrita, leitura e escuta.

PUBLICIDADE

Para participar, os alunos devem, obrigatoriamente, fazer parte de uma turma de professor cadastrado na plataforma e estar cursando o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) ou médio em unidades da rede pública ou privada. A competição terá fase única e os estudantes receberão, diariamente, por meio do Chatclass, novos exercícios que valem pontos. Além disso, os professores poderão acompanhar o progresso de suas turmas de forma fácil e prática por meio da ferramenta de inglês do WhatsApp.

O concurso premiará em diversas categorias os participantes mais bem colocados no ranking nacional. Realizada de forma gratuita, a Segunda Olímpiada se estenderá de 1 a 31 de outubro. Para efetuar inscrições, obter mais informações ou consultar regulamento, deve-se acessar o site https://www.olimpiadadeingles.com/

Sobre o Chatclass

É uma ferramenta de aprendizagem que funciona no WhatsApp de forma gratuita. Fundada em Nova York em 2014 pelo empreendedor alemão Jan Krutzinna, visa democratizar o ensino bilíngue por meio de tecnologias já inseridas no cotidiano dos alunos.

Além de funcionar via WhatsApp, a ferramenta possui a função Intercâmbio em Sala de Aula, que conecta professores, alunos e tutores estrangeiros para que possam praticar o inglês da melhor forma: falando. Já impactou mais de 200 mil alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil e foi selecionada por programas como Seed-MG, Estação Hack do Facebook e Google Campus, além de ter recebido investimentos da Canary e Graph Ventures

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários