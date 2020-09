Acre é único estado do país a registrar aumento no número de novas mortes por covid

Nesta quinta o Acre registrou sete novas mortes por covid-19, atingindo 635 óbitos em decorrência do coronavírus

O Acre virou destaque no Jornal Nacional na noite desta quinta-feira (10) por ser o único estado brasileiro a apresentar elevação no número de novas mortes em decorrência da covid-19. Até ontem (quarta), o estado estava em estabilidade e agora aparece com tendência de alta.

Enquanto a maior parte do país segue em queda (16 estados estados apresentam redução) ou em estabilidade (10 estados), o Acre teve um aumento de + 30% conforme o consórcio de veículos de imprensa, em boletim divulgado no início da noite.

Nesta quinta o Acre registrou sete novas mortes por covid-19, atingindo 635 óbitos em decorrência do coronavírus.

Com 922 mortes registradas nas últimas 14 horas, o Brasil chegou nesta quinta a 129.575 mortes e 4.239.763 casos confirmados de coronavírus. Apesar de ainda ser um número alto, a média móvel de casos foi de 27.659 por dia, apontando uma variação de -29% em relação aos casos registrados em 14 dias. É a maior queda no número de novos casos que o Brasil registrou desde o início da pandemia.

