Acre na fase amarela, convenções políticas, chacina de família e outras; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais informações da semana, que mais repercutiram nas redes sociais.

Na nossa retrospectiva semanal, trazemos para você as informações que mais repercutiram nas nossas principais categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Starbucks no Acre? Supermercado faz mistério e PSB lança Socorro Neri e Eduardo Ribeiro às eleições na Capital

Uma publicação do supermercado Mercale nas redes sociais sobre a vinda de uma linha importada de produtos, que ainda não teve o nome divulgado, deixou muitos rio-branquenses curiosos. A cor da peça publicitária, verde em tom escuro, remete à multinacional norte-americana Starbucks, especializada em produtos com cafeína. Por causa disso, as redes sociais se encheram de teorias sobre a vinda da franquia ao Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A coligação ‘União por Rio Branco’ oficializou a candidatura de Socorro Neri à reeleição e do advogado Eduardo Ribeiro como vice. A base de sustentação da chapa reúne PSB, PDT, Pros, Podemos, Solidariedade, PV e Dem no mesmo projeto de governo. A apresentação ocorreu nesta segunda-feira (14) no Afa Jardim e foi transmitida ao vivo pelo Facebook. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Após estupro e chacina na fronteira do AC, corpos de família são encontrados em mata e empresário vendendo “combo back”

Após uma adolescente de 14 anos, filha de bolivianos, ter sido estuprada pelo brasileiro Gilvani Nascimento da Silva, em um seringal em terras bolivianas, próximo à fronteira com os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro, uma chacina contra a família dela foi provocada. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Um empresário do setor de serviços, que não teve o nome revelado, foi preso com 15 kg de cocaína próximo de Senador Guiomard, no interior do Acre, na noite de segunda-feira (14). Segundo a polícia, o suspeito é dono de uma hamgurgueria investigada por promover uma oferta chamada de ‘combo back’, que enviava aos clientes um sanduíche, um refrigerante e um cigarro de maconha pronto para o consumo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Homem invade casa, rende família no interior do AC e acaba morto a tiros pelo vizinho e advogado criminalista João Edmar morre no Hospital de Senador Guiomard

Heverton Braga Vasconcelos foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (15), ao supostamente tentar realizar um assalto em uma prioridade rural localizada no Ramal Mato Grosso, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Faleceu nesta terça-feira (15), no Hospital de Senador Guiomard, o advogado criminalista João Edmar. Não se sabe a causa exata do óbito, mas informações dão conta de que recentemente ele voltou de São Paulo, onde fazia tratamento para diabetes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Corpo de adolescente que teria sido sequestrado é encontrado em matagal e apaixonado por música, idoso internado em UTI no AC toca violão em hospital e emociona

O corpo de um adolescente, possivelmente de Anderson, de 13 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (17) em uma área de mata na Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O Serviço de Humanização do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, proporcionou ao Seu Evilásio Montefusco Portela, de 62 anos, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma experiência de encher o coração de esperança e os olhos de lágrimas. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SEXTA-FEIRA Carro cai em igarapé no interior do Acre e família inteira é salva por pescador e Acre na fase amarela

Um carro com três pessoas da mesma família caiu no Igarapé Mesquita, na tarde de quinta-feira (17), na BR-307, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciou na tarde desta sexta-feira (18) que as três regionais de saúde do Acre permanecerão por mais duas semanas na fase de Atenção em relação à pandemia de coronavírus. O nível de classificação é representado pela cor amarela. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

