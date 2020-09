Acre receberá mais de R$ 4,6 mi para compra de insumos contra covid-19 na volta às aulas 

Foi publicado na edição do Diário Oficial do União (DOU) uma portaria do Ministério da Saúde (MS), autorizando o envio de R$ 4.614.026,00 para que sejam investidos em compras de insumos para combater o vírus da covid-19, nos 22 municípios acreanos.

O recurso federal vai ajudar gestores dos municípios do Acre na volta às aulas presenciais. O valor será para compra de produtos de limpeza, álcool, máscaras e termômetros e luvas

Em todo o Brasil, serão utilizados mais de R$ 454,3 milhões que serão distribuídos aos estados.

