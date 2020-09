Acre tem a maior redução na média de novas mortes por coronavírus em todo o Brasil

Em todo o país, de acordo com o estudo, mais de 140 mil brasileiros morreram oficialmente da doença

De acordo com os dados atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa sobre o número de mortos por coronavírus em todo o Brasil, o Acre vem apresentando a maior queda na média de óbitos.

O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (25), com base nos registros dos últimos sete dias.

O Estado registrou -46% no ranking. Rondônia, em segundo lugar, atingiu 43%.

Em todo o país, de acordo com o estudo, mais de 140 mil brasileiros morreram oficialmente da doença.

Três unidades estão subindo na média, em vermelho: Rio de Janeiro, Amapá e Roraima. Roraima teve a maior alta, com 100%. Rio de Janeiro e Amapá vêm em seguida com a mesma variação, de 29%.

Os estados em estabilidade são 14: Paraná, São Paulo, Goiás, Pará, Tocantins, Maranhão, Paraíba e Pernambuco.

Além do Acre e Rondônia, o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso estão com redução na média.

No Acre, até o momento, o número oficial de mortos é 654. O número de infectados chegou a 27.710. Pelo menos 24.796 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 74 seguem hospitalizadas.

