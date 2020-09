Acre tem a menor taxa de jovens que concluíram o Ensino Médio em 2019 no Norte

A taxa líquida de matrícula do Ensino Médio apresentou crescimento em 2019

De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2020, no Acre, apenas 73,6% dos alunos do Ensino Médio concluíram os estudos, em 2019.

Os dados estão presentes na classificação “Porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental por federação”.

O maior percentual foi registrado em 2015, quando 77% havia concluído. Na Região Norte, Roraima ficou com o melhor índice, quando pontuou 82,8%. O Acre teve o menor percentual.

A taxa líquida de matrícula do Ensino Médio apresentou crescimento em 2019. Isso significa que a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio parece ter voltado a crescer em ritmo mais intenso, após alguns anos de tendência à estabilidade. A manutenção desse crescimento é essencial para se alcançar o patamar de 85%, como prevê o PNE.

