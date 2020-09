Acre tem o maior Ideb do Norte em 2019 para alunos do 1° ao 9° ano

O Acre registrou, em 2019, os melhores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) desde 2005 em todos os três períodos educacionais. A taxa é calculada pelo Ministério da Educação a cada dois anos.

Nos anos iniciais, que vão da primeira à quinta série, o índice foi de 6,2. Em 2017, o estado registrou 6,1. No ranking regional, o Acre ocupa a primeira posição, e no nacional, a sexta, atrás apenas do Paraná (6,8), São Paulo (6,6), Ceará (6,5), Minas Gerais (6,5) e Goiás (6,4).

Já nos anos finais, do sexto ao nono ano, as escolas acreanas pontuaram 4,8 em 2019 contra 4,7 em 2017. O Acre novamente ficou em primeiro lugar na lista regional e subiu para a quarta colocação na nacional, atrás de Goiás (5,2), São Paulo (5,2) e Paraná (5,1).

O desempenho no ensino médio cai em relação aos dois períodos anteriores (anos iniciais e finais), ficando em 3,7, abaixo as meta. No entanto, apresenta tímida evolução em comparação com 2017 (3,6). No ranking nacional, o Acre ficou em 14° lugar. No regional, em terceiro, perdendo para Rondônia (4) e Tocantins (3,9).

Para o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio Cruz, os resultados são motivo de alegria. “É um desafio fazer educação pública no Acre, chegar aos municípios e aldeias indígenas. Desde que assumimos a gestão, em momento algum deixamos de medir esforços para manter o aluno e a escola como foco do nosso trabalho. Acreditamos que esse é o caminho”.

Para o gestor, um dos maiores desafios enfrentados pela gestão é o do fluxo e a permanência dos alunos do ensino médio na escola. “A gente precisa trabalhar para vencer essa realidade. Pensar em uma escola mais atrativa e diferenciada, melhorando a estrutura e o ensino”.

