Acreana Loren Medeiros fará apresentação neste domingo no The Voice Kids

Bom dia, meus amigos! Vamos ajudar a Loren Medeiros a ganhar mais essa etapa eliminatória! Ela também é lá de Cruzeiro do Sul e está participando do programa The Voice Kids, da Globo. Neste domingo, dia 27, basta votar no site ou app do Gshow. Além de ser acreana, ela também faz parte do Conservatório Musical do Juruá, um lindo projeto do @mpacre que ajuda muitos jovens em Cruzeiro do Sul. Vamos ajudar a Loren a ganhar a competição e chegar na semifinal. Conto com a participação e torcida de vocês. 👍🏻 #torcida #acre #cruzeirodosul #czs #thevoice #thevoicekids #music