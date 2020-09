Acreana Raissa é flagrada olhando para tatuagem que MC Mirella fez para seu ex

MC Mirella se tornou o assunto mais comentado do Twitter após reagir negativamente à entrada de Raíssa Barbosa

A primeira grande rivalidade de “A Fazenda 12” já pode ter suas protagonistas. No programa de estreia exibido nesta terça-feira (8), MC Mirella se tornou o assunto mais comentado do Twitter após reagir negativamente à entrada de Raíssa Barbosa. De acordo com a funkeira, Raíssa seria amante de seu ex-namorado.

Mirella: “é a amante do meu ex, que palhaçada”

5 min depois

Mirella: “oi tudo bem?” 😘🥂 #AFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/5jn4M9Kj0M PUBLICIDADE — aqui é o davi (@davidangerz) September 9, 2020

Até então, o público não sabia de qual ex Mirella falava. No entanto, o mistério pode ter acabado na tarde dessa quarta-feira (9) após Raíssa ser “flagrada” olhando fixamente para uma tatuagem que Mirella fez para seu ex-noivo Dynho em 2019.

Na época, Dynho retribuiu a homenagem da amada e também tatuou o rosto dela em seu corpo. O relacionamento do casal chegou ao fim em junho desse ano, quando a funkeira expôs em seu perfil pessoal no Instagram que Dynho havia saído de casa sem dar explicações para ela, após eles se desentenderem pela falta de atenção que o rapaz dava em virtude de seu vício no jogo Free Fire.

