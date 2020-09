Acreana Raíssa Ribeiro já arrancou cabelo de mulher durante briga no Terminal Urbano

A acreana Raíssa Barbosa tem conquistado o público no famoso reality ‘A Fazenda’, da rede Record. Seu engajamento nas redes sociais e buscas no Google também são destaques, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Também foi eleita Top 10, entre os fazendeiros que ganharam mais seguidores no Instagram, segundo o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles.

Raissa Barbosa já tem sua história cravada na edição 12 do reality rural. E tudo promete daqui para frente, pois além de muito bonita, Raissa também é dona de uma personalidade forte e marcante. Em poucos dias já virou assuntos nos sites do país com polêmicas, discursões, desabafos, transtorno e agora possível romance com o digital Lucas Maciel.

Aos 29 anos, natural de Rio Branco, Raissa Barbosa coleciona títulos de concurso de beleza e capas de revistas famosas. Raissa ficou famosa após ficar em segundo lugar no concurso nacional Miss Bumbum, em São Paulo, e já esteve em revistas como a Sexy e Playboy Brasil e Portugal.

A ex-miss Bumbum nem sempre esteve de corpo e alma para o mundo da beleza. Antes de tudo, a dançarina e modelo fazia com muito orgulho a faculdade de Direito. Suas aulas, bastante interrompidas por conta da demanda de trabalho, a obrigou a pausar o curso e se dedicar completamente à sua carreira.

Este colunista esteve em contato com o pai de Raíssa, o senhor Raimundo Araújo Barbosa, de 67 anos, que reside na capital acreana e contou com entusiasmo sobre a participação da acreana no reality e também algumas curiosidades da vida da peoa do Acre.

O pai da acreana acompanhou a abertura do reality em Curitiba e está ligado o dia inteiro no programa. Barbosa contou sua visão da primeira roça da filha e do surto após a votação expressiva dos homens da casa.

“A ‘macharia’ [referindo-se aos homens da casa] ali achou que ela pega pesado no caminho deles. Ela não pode ter raiva. Aquilo foi armação. A ‘macharia’ ali votou todinha nela, aí ela teve um surto, e estando com raiva ela briga até com o cão no meio dos infernos, e foi comprovado que teve esse problema [transtorno borderline] e não deu em nada. Só que a mulherada de fora viu aquilo ali e deu a volta por cima. Mostraram para aquela ‘homarada’ lá que mulher tem que ser respeitada. Mulher não é objeto dos homens. A mulher tem direito de ir e vir. Está no artigo da Constituição Brasileira a liberdade de expressão, e todas essas mulheres têm direito a liberdade de expressão, e cabemos nós homens respeitá-las (SIC).”

O genitor de Raíssa revelou momentos difíceis de sua vida. Um desses episódios foi a separação com a mãe da modelo – episódio que este colunista escolheu não abordar com detalhes.

Após a separação, o pai ficou responsável pela tutela da atual modelo e cuidou dela com a ajuda de uma babá. Depois, teve ajuda de uma irmã que mora no município de Feijó/AC, onde Raissa passou uma temporada.

“Contratei uma menina lá do bairro Estação Experimental. Ela se chama Lene. A Lene tinha uma filho pequeno e cuidava dele e da Raissa. Depois entrei em contato com minha irmã mais velha, Francisca, e mandei ela para Feijó. Nessa época a Raissa tinha cerca de 1 ano de idade. Inclusive, eu perdi o contato com a Lene, e estou doido pra falar com ela e dizer: “Olha tua filha de criação tá na A Fazenda”.

Sobre o Transtorno Borderline, o pai confirmou a doença e crê que não atrapalhe a permanência da acreana no reality.

Barbosa revela algumas brigas da peoa na adolescência no Terminal Urbano – local de embarque e desembarque dos ônibus em Rio Branco.

“A Raissa não leva desaforo para casa. Ela sempre foi explosiva desde a adolescencia. Aqui mesmo, depois do colégio, ela ia para o terminal bater perna. Você sabe como é adolescente. E por lá, numa briga, ela arrancou os cabelos de uma dona. Assim me contaram. (SIC)”

Barbosa acompanha todos os passos da peoa no reality e acredita que a filha será uma das finalistas da 12ª edição.

“Estou acompanhando ela 24 horas. Estou crente que ela vai para a final, com toda certeza. Ela é uma filhona e uma pessoa muito legal”.

