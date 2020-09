Acreano: Humaitá faz “chuva” de gols no São Francisco e mira vaga nas semifinais

Vinícius, Nigéria, Cristiano, Bruninho (3) e Kall anotaram os gols do triunfo do Tourão

O Humaitá conquistou importante vitória na tarde e noite desta quarta-feira (2), na Arena Acreana, pelo returno do Campeonato Acreano, ao aplicar uma chuva de gols pra cima do São Francisco por 8 a 0. Vinícius, Nigéria, Cristiano, Bruninho (3) e Kall anotaram os gols do triunfo do Tourão.

Como fica

Com a vitória sobre do São Francisco por 8 a 0, o Humaitá entrou na zona de classificação. O Tourão passa a somar os mesmo três pontos do Náuas na chave B, mas apresenta melhor saldo de gols (+2 contra -2). Por outro lado, o São Chico continua com apenas três pontos ganhos na classificação e ostenta o título de pior defesa do torneio com 38 gols sofridos em oito partidas.

Próximos jogos

O Humaitá retorna a campo no próximo sábado (5), às 17h, no estádio Florestão, para encarar o Plácido de Castro. O jogo será decisivo para as pretensões das duas equipes na competição.

Resumo do jogo

Na primeira etapa, o Humaitá mostra mais disposição para conquistar os três pontos, tanto que abre o placar aos 16 minutos, através de Vinícius. O clube católico poderia ter deixado tudo igual no placar, mas o atacante Davi, artilheiro do time na temporada, perde a chance do empate não somente uma vez, mas em duas penalidades defendidas pelo goleiro Leandro.

O castigo ao clube católico veio a galope e, aos 44 minutos, o meia Nigéria se livra do adversário e finaliza rasteiro para vencer o goleiro Hebert.

No retorno dos vestiários, o Tourão veio pra cima do São Chico. Nigéria, ótima figura do jogo, faz boa jogada pelo lado direito do ataque e fez a assistência para Cristiano, esse não perdoando a rede do clube católico.

O terceiro gol do Tourão tirou o que ainda havia de concentração do clube católico, tanto que leva mais cinco gols. Bruninho, aos 18, 19, 24 e 32 minutos, e Kall aos 43 minutos.

