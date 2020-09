Acusado de matar Amanda, Tauan e João Victor tenta fugir do presídio de Sena

Policiais penais da Unidade Prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, evitaram uma fuga em massa nesta segunda-feira (21), no bloco nove, onde ficam presos de duas facções criminosas aliadas. Na cela número oito, um buraco na parede estava em fase de conclusão quando o efetivo policial colocou em prática uma revista pente fino e descobriu o plano macabro.

De acordo com os PPs, a intenção dos criminosos ia bem além de apenas tentar fugir, isso porque, o buraco dava acesso ao corredor do bloco onde a segurança armada passa toda vez que precisa fazer a retirada de presos ou entregar as três refeições diárias. “Se tivessem apenas a intenção de fugir, teriam cavado a parede que da acesso ao pátio, não ao corredor”, avalia um policial.

PUBLICIDADE

Para a polícia, eles intencionavam render a segurança, tomar as armas e, consequentemente, ter acesso as chaves dos demais blocos para uma fuga em massa e até execuções de faccionados rivais ou uma possível rebelião.

Durante a descoberta do buraco, duas armas artesanais e um celular também foram localizados e aprendidos no referido bloco. Oito presos que ocupavam a referida cela foram transferidos para a sanção e responderão a procedimento disciplinar e deverão ser transferidos para o Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, em Rio Branco, de acordo com a direção do presídio, que já informou a ocorrência ao juiz de execução penal, Fábio Farias.

Presos perigosos e com longas penas faziam parte do plano criminoso

Na cela número oito, onde o buraco estava sendo aberto, estavam presos com penas consideradas altas, inclusive, o criminoso em série, Rodrigo Silva da Costa, acusado de degolar os jovens Amanda e Tauan, no Segundo Distrito de Sena Madureira, e o garoto João Victor, que foi raptado e degolado, em Manoel Urbano, cujo corpo foi localizado em um igarapé, no entanto a cabeça do mesmo nunca foi encontrada.

Rodrigo, ainda não foi julgado e deverá ser sentenciado com pena exemplar pelo Juri Popular, já que ao ser preso confessou os crimes praticados de forma fria e cruel. Antes de ser alcançado, o mesmo reagiu a prisão atirando nos policiais que revidaram, mas não conseguiram alvejá-lo.

Além de Rodrigo, comparsas como, Vagner Silva de Almeida, Jonas André da Silva, ambos originários do Segundo Distrito, e Antenor Júnior Mota de Queiroz (Bom Sucesso), Jibson da Silva Lima e Adailton da Silva Jaminawa, também faziam parte do plano de fuga em massa no presídio de Sena. A segurança da Unidade deverá redobrar a atenção na vigilância.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários