Acusado de matar Jonhliane, Ícaro tenta novamente deixar prisão e tem novo HC negado

O mérito do habeas corpus de Ícaro José Pinto, preso pela acusação da matar a jovem Jonhliane Paiva, foi negado. A decisão foi dos membros da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão realizada nesta quinta-feira (10)

Este e o segundo recurso que pedia a liberdade de Ícaro que foi negado. No dia 16 do mês passado o fisioterapeuta teve a liminar do HC negada.

Ícaro foi preso no dia 15 do mês passado no posto da Tucandeira quando voltava de Fortaleza (CE), para onde viajou poucos dias após o acidente que tirou a vida de Jonhliane Paiva no dia 6 de agosto, quando ele supostamente participava de um racha

