Acusados de tentar matar policial penal com tiro na cabeça são julgados em Rio Branco

Os presidiários Emerson Gomes Marques e Francisco de Assis Gomes de Souza estão sendo julgados nesta terça-feira (29), na 1° Vara do Tribunal do Júri.

A dupla suspeita de integrar organização criminosa foi denunciada pela tentativa de execução do Policial Penal Paulo Oliveira de Paiva.

A vítima foi atingida com um tiro na cabeça e perdeu a visão dos dois olhos. O Policial Penal foi vítima de uma emboscada.

O crime ocorreu no dia 18 de Junho de 2017. Consta na denuncia que Paulo estava em casa, na Cidade do Povo, quando uma pessoa chegou e pediu que lhe levasse a um ponto da cidade. O agente atendeu o pedido e foi até o Taquari.

No local, foi obrigado a descer do carro e foi atingido com um tiro na cabeça. O filho da vítima, na época com apenas 3 anos, presenciou o crime. Paulo Oliveira foi socorrido, mas perdeu a visão dos dois olhos.

Os acusados Emerson Gomes e Francisco de Assis Gomes foram presos por investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. O Policial Penal foi ouvido durante a sessão.

