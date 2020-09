Adolescente de 16 anos está em estado grave após colidir moto contra poste

Um adolescente de 16 anos ficou em estado grave após sofrer um acidente de moto na manhã desta segunda-feira (8), na Rua Simão Leite Damasceno, no Bairro da Praia, em Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, o adolescente, que não possui carteira de habilitação, trafegava sem capacete em uma motocicleta de modelo Titan de cor preta. Ele estava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, e acabou colidindo contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto da colisão, o jovem ficou preso entre o veículo e o poste. A suspeito é que a vítima tenha sofrido traumatismo craniano de natureza grave.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, e realizou nos primeiros socorros em seguida encaminhou o adolescente ao Hospital de Tarauacá em estado grave.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho e em seguida a motocicleta foi removida por parentes da vítima.

