Adolescente é ferido por golpe de canivete após discussão em quadra de futebol

Um adolescente foi ferido com um golpe de canivete no abdômen no bairro Wilson Ribeiro, na região do Calafate, nesta sexta-feira (18).

Segundo a polícia, Diogo Tavares de Souza, 18 anos, jogava futebol e, antes do final da partida, discutiu com outro rapaz. Ao sair da quadra, a vítima foi ferida pelo desafeto.

PUBLICIDADE

A comunidade acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a Diogo ao Pronto-Socorro. Ele não corre risco de morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários