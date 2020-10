Alan Araújo de Lima é transferido para o Batalhão de Policiamento Ambiental

O estudante Alan Araújo de Lima foi transferido no fim da tarde de quarta-feira (30) para o Batalhão de Policiamento Ambiental. A defesa alega que o cliente sofria ameaças e era extorquido no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).

De acordo com o advogado Romano Gouveia, os detentos exigiam dinheiro para garantir a integridade física do rapaz, que é um dos responsáveis pelo racha que provocou a morte da trabalhadora Johnliane Paiva de Souza, de 30 anos, na madrugada do dia 6 de agosto.

O pedido de transferência foi encaminhado ao juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri na segunda-feira (28). O estudante foi preso no dia 14 do mês passado e o fisioterapeuta Ícaro Pinto no dia seguinte, no posto da Tucandeira, após voltar de uma viagem a Fortaleza (CE).

O promotor de Justiça Efrain Enrique Mendonza é responsável pela denúncia apresentada no último dia 17, que atribui seis crimes a Ícaro e cinco a Alan.

